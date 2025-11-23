HANNO DETTO
Leao ammonito, sentite Marelli: «Dato per imprudenza. Ma secondo me non c’è»
Leao ammonito per l’intervento su Lautaro Martinez! Luca Marelli ha fatto chiarezza sull’episodio avvenuto nelle battute finali del primo tempo
Negli istanti finali del primo tempo di Inter-Milan c’è stato un cartellino giallo dato da Simone Sozza a Rafael Leao per un intervento su Nicolò Barella all’altezza del centrocampo, proprio vicino alla panchina di Massimiliano Allegri.
Sulla decisione del direttore di gara ha fatto chiarezza Luca Marelli ai microfoni di DAZN. A suo avviso il cartellino giallo è eccessivo. Secondo cartellino quindi che va a sfavore del Diavolo, considerando che per Marelli poteva essere da ammonizione Lautaro su Gabbia.
NESSUNA IMPRUDENZA – «Questo giallo può essere stato dato solo per imprudenza, perché andava verso il centrocampo. Ma secondo me è eccessivo, non c’è alcuna imprudenza».