Connect with us

HANNO DETTO

Leao ammonito, sentite Marelli: «Dato per imprudenza. Ma secondo me non c'è»

HANNO DETTO

Inter Milan, Marelli sul contatto Lautaro Gabbia: «Manca un cartellino»

HANNO DETTO

Rabiot a Milan TV: «Partite che non hanno bisogno di motivazione. A 30 anni non è che ti fermi, continui a crescere»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Rabiot non so quanti minuti abbia. Duelli decisivi questa sera»

HANNO DETTO

Scaroni a DAZN: «I conti si fanno a marzo come dice Max. Per lo stadio abbiamo lavorato insieme, ora saremo rivali per un'ora e mezza»

HANNO DETTO

Leao ammonito, sentite Marelli: «Dato per imprudenza. Ma secondo me non c’è»

Milan news 24

Published

7 secondi ago

on

By

Leao

Leao ammonito per l’intervento su Lautaro Martinez! Luca Marelli ha fatto chiarezza sull’episodio avvenuto nelle battute finali del primo tempo

Negli istanti finali del primo tempo di Inter-Milan c’è stato un cartellino giallo dato da Simone Sozza a Rafael Leao per un intervento su Nicolò Barella all’altezza del centrocampo, proprio vicino alla panchina di Massimiliano Allegri.

Sulla decisione del direttore di gara ha fatto chiarezza Luca Marelli ai microfoni di DAZN. A suo avviso il cartellino giallo è eccessivo. Secondo cartellino quindi che va a sfavore del Diavolo, considerando che per Marelli poteva essere da ammonizione Lautaro su Gabbia.

NESSUNA IMPRUDENZA – «Questo giallo può essere stato dato solo per imprudenza, perché andava verso il centrocampo. Ma secondo me è eccessivo, non c’è alcuna imprudenza».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.