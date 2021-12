Le parole dell’olandese: «Primo derby emozione fantastica. Mi ha impressionato»

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha concesso un’intervista ai microfoni di Voetbal International. L’olandese ha raccontato il primo derby

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha concesso un’intervista ai microfoni di Voetbal International. L’olandese ha raccontato il primo derby. Le parole.

«Ho vissuto il mio primo Derby della Madonnina contro il Milan in pieno stadio. È un’emozione fantastica. Queste sono cose che sogni se fai il giocatore. Ho avuto la pelle d’oca, mi ha impressionato. Ora, per colpa della restrizioni, non è completamente pieno e non vedo l’ora di tornare a giocare con lo stadio pieno in Serie A. Giocare senza tifosi è brutto. Ti senti quasi impotente. Io sono un giocatore che ha bisogno del pubblico: mi dà energia e una spinta, mi rende migliore»