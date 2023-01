Lazio, Milinkovic: «Gol al Milan? Me lo sentivo. Vittoria meritata»

Sergej Milinkovic-Savic, autore di una grande partita contro il Milan, ha analizzato la roboante vittoria contro i rossoneri

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a DAZN dopo Lazio-Milan:

«Questa serata la metto al primo posto, abbiamo fatto una grande partita davanti al nostro pubblico, è meritata. Adesso piedi per terra e andiamo avanti. Se giochiamo come le ultime partite possiamo arrivare tanto in alto. Ci sono i momenti in cui caliamo ma se li togliamo possiamo ambire a molto, anche allo scudetto. Abbiamo battuto i campioni dello scorso anno. Fantacalcio? Mi sono schierato, negli ultimi giorni si parlava del fatto che non segnavo al Milan, me lo sentivo»