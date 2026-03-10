Lazio Milan, la Curva Nord tornerà all’Olimpico per una sera contro i rossoneri: poi sarà di nuovo protesta

Lazio Milan, annunciato dal tifo organizzato bianceleste il ritoro simbolico sugli spalti per la gara della 29a giornata di Serie A: poi sarà di nuovo protesta

In occasione del big match tra Lazio e Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, e valido per la 29a giornata di Serie A, i tifosi biancocelesti torneranno sugli spalti per sostenere la squadra di Maurizio Sarri. Una decisione che rappresenta però solo una parentesi nella protesta portata avanti nelle ultime settimane dal tifo organizzato.

Come riportato da ANSA, la Curva Nord ha annunciato il ritorno allo stadio per questa singola partita, invitando tutti i tifosi laziali a seguire l’esempio e a riempire l’Olimpico per sostenere la squadra. L’obiettivo è quello di garantire un grande colpo d’occhio sugli spalti e trasmettere il proprio sostegno alla formazione biancoceleste in una delle sfide più importanti della stagione.

Il ritorno sugli spalti, però, non rappresenta la fine della contestazione nei confronti della società. Il tifo organizzato ha infatti chiarito che si tratta di una scelta simbolica: l’intenzione è quella di realizzare un’ultima grande coreografia e far sentire il calore alla squadra e al tecnico prima di tornare a disertare le gare casalinghe fino al termine del campionato.

Nel comunicato diffuso dai gruppi organizzati emerge chiaramente il significato della decisione. I tifosi sottolineano come questa scelta sia stata presa con grande amarezza, ma ritenuta necessaria per mandare un messaggio forte alla dirigenza del club.

Nella nota si legge infatti che si tratta di una decisione «dolorosa», ma indispensabile «per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti».

La sfida contro il Milan rappresenterà quindi un momento particolare per l’ambiente laziale: da una parte il sostegno alla squadra guidata da Sarri, dall’altra una protesta che continuerà anche nelle prossime settimane. Il match dell’Olimpico si preannuncia dunque non solo importante dal punto di vista sportivo, ma anche molto significativo sul piano del rapporto tra tifoseria e società.

