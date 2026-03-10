Connect with us

News

Lazio Milan, la Curva Nord tornerà all’Olimpico per una sera contro i rossoneri: poi sarà di nuovo protesta

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

tifosi lazio irriducibili febbario 2019

Lazio Milan, annunciato dal tifo organizzato bianceleste il ritoro simbolico sugli spalti per la gara della 29a giornata di Serie A: poi sarà di nuovo protesta

In occasione del big match tra Lazio e Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, e valido per la 29a giornata di Serie A, i tifosi biancocelesti torneranno sugli spalti per sostenere la squadra di Maurizio Sarri. Una decisione che rappresenta però solo una parentesi nella protesta portata avanti nelle ultime settimane dal tifo organizzato.

Come riportato da ANSA, la Curva Nord ha annunciato il ritorno allo stadio per questa singola partita, invitando tutti i tifosi laziali a seguire l’esempio e a riempire l’Olimpico per sostenere la squadra. L’obiettivo è quello di garantire un grande colpo d’occhio sugli spalti e trasmettere il proprio sostegno alla formazione biancoceleste in una delle sfide più importanti della stagione.

Il ritorno sugli spalti, però, non rappresenta la fine della contestazione nei confronti della società. Il tifo organizzato ha infatti chiarito che si tratta di una scelta simbolica: l’intenzione è quella di realizzare un’ultima grande coreografia e far sentire il calore alla squadra e al tecnico prima di tornare a disertare le gare casalinghe fino al termine del campionato.

Nel comunicato diffuso dai gruppi organizzati emerge chiaramente il significato della decisione. I tifosi sottolineano come questa scelta sia stata presa con grande amarezza, ma ritenuta necessaria per mandare un messaggio forte alla dirigenza del club.

Nella nota si legge infatti che si tratta di una decisione «dolorosa», ma indispensabile «per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti».

La sfida contro il Milan rappresenterà quindi un momento particolare per l’ambiente laziale: da una parte il sostegno alla squadra guidata da Sarri, dall’altra una protesta che continuerà anche nelle prossime settimane. Il match dell’Olimpico si preannuncia dunque non solo importante dal punto di vista sportivo, ma anche molto significativo sul piano del rapporto tra tifoseria e società.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Vlahovic Vlahovic
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Occhi puntati su un bomber della Serie A! Intanto spuntano novità sul futuro di Vlahovic

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×