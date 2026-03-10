Allenamento Milan, la squadra di Allegri torna a lavoro dopo la vittoria nel derby: ecco il programma rossonero in vista della Lazio

Allenamento Milan, i rossoneri tornano a lavorare in vista della fondamentale sfida di campionato contro la Lazio

Il clima a Milanello è elettrico ma focalizzato. Dopo il prezioso successo per 1-0 nel Derby della Madonnina, Massimiliano Allegri ha concesso ventiquattr’ore di relax ai suoi ragazzi prima di riprendere le operazioni nel centro sportivo di Carnago. L’obiettivo è chiaro: non disperdere l’energia positiva generata dall’impresa contro i cugini e trasformarla nel carburante necessario per blindare il ritorno in Champions League, traguardo prioritario della stagione rossonera.

Allenamento Milan, testa alla Lazio: la rivincita dell’Olimpico

Il calendario mette subito il Milan di fronte a un esame di maturità. La prossima sfida è fissata per domenica 15 marzo alle 20.45, in un posticipo che profuma di alta classifica contro la Lazio. Non sarà una trasferta qualunque: lo stadio Olimpico rappresenta infatti l’unico campo dove il Diavolo è uscito sconfitto lontano dalle mura amiche in questa annata. «Era dicembre e si giocavano gli ottavi di Coppa Italia: i biancocelesti vinsero 1-0 pochi giorni dopo che il Diavolo li aveva sconfitti con lo stesso risultato a San Siro in campionato».

Allenamento Milan, niente cali di tensione per l’obiettivo Champions

La parola d’ordine nello spogliatoio è concentrazione. Allegri sa bene che il rischio di un appagamento post-derby è dietro l’angolo, ma la corsa all’Europa non permette distrazioni. «Servirà dunque massima concentrazione per tornare a Milano con i tre punti in saccoccia». La squadra dovrà dimostrare di aver imparato la lezione di dicembre, cercando di imporre il proprio gioco in uno stadio finora ostico per portare a casa una vittoria che varrebbe doppio in ottica classifica.