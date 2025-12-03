Lazio Milan, due dubbi da sciogliere per Sarri verso la Coppa Italia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Archiviate – o meglio, “cadute nel vuoto” – le polemiche roventi che hanno infiammato l’ultima sfida di campionato, la Lazio è pronta a incrociare nuovamente il cammino del Milan. Succederà domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, in un ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca che promette scintille e alta tensione.

In Palio i Quarti: Chi Affronterà la Vincitrice di Bologna-Parma?

La posta in gioco è altissima: la vittoria non solo garantirà l’accesso ai quarti di finale della competizione, ma significherà anche affrontare la vincente dell’altro match in programma lo stesso giorno tra Bologna e Parma. Questa sfida, un derby regionale che si disputerà alle 18:00 (tre ore prima del fischio d’inizio tra biancocelesti e rossoneri), stabilirà chi sarà l’avversaria della squadra che uscirà vincitrice dal confronto dell’Olimpico.

Il Milan, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato alla guida del Diavolo, considera la Coppa Italia un obiettivo primario della stagione, al pari degli obiettivi del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, che punta a un trofeo per inaugurare il suo ciclo.

La Lazio di Sarri Tra Assenze e Vendetta Sportiva

I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, l’esperto tecnico toscano fedele al suo gioco propositivo, avranno sicuramente una motivazione extra dopo la recente sconfitta in campionato e le controversie arbitrali che l’hanno seguita. L’ambiente dell’Olimpico sarà incandescente, spingendo la Lazio a cercare una vendetta sportiva e la qualificazione.

Tuttavia, Sarri dovrà fare i conti con alcune assenze forzate. Come riporta Il Messaggero, l’allenatore non potrà ancora contare su Cancellieri, l’esterno offensivo, che potrebbe non rientrare prima del weekend. L’assenza dell’attaccante riduce le opzioni offensive a disposizione e costringerà il Mister a fare delle scelte mirate per affrontare la solidità difensiva che il Milan di Allegri tende ad esprimere in gare secche.

L’imperativo per entrambe è non sbagliare: la formula a eliminazione diretta non ammette errori e ogni singolo episodio sarà decisivo per volare ai quarti.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.