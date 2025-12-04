Lazio Milan, alta tensione in Coppa Italia dopo il campionato: Sarri presenta il conto ad Allegri?

Lazio Milan, gara secca all’Olimpico dopo le polemiche di campionato: niente supplementari, in caso di pari subito rigori. Chi vince trova Bologna o Parma

Il Corriere dello Sport apre l’edizione odierna con un titolo che sa di sfida e resa dei conti: «Milan, il conto di Sarri». L’attenzione è tutta rivolta alla serata dell’Olimpico, dove il Milan scenderà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Non sarà una partita banale, ma una gara secca caricata di tensioni extra-calcistiche, eredità velenosa del match di campionato disputato solo pochi giorni fa e conclusosi tra feroci polemiche arbitrali. Il regolamento per questa sfida non ammette appelli: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le squadre andranno direttamente ai calci di rigore per decretare il passaggio del turno.

La posta in palio è alta non solo per il prestigio della competizione, ma anche per il proseguo nel tabellone. La vincente di questa sfida incandescente, infatti, troverà ai quarti di finale una tra Bologna e Parma, impegnate oggi pomeriggio alle 18 in un derby emiliano che promette scintille. L’ambiente biancoceleste attende i rossoneri per saldare quel “conto” aperto dalle recenti controversie, trasformando la sfida di coppa in un vero e proprio duello dove la tenuta mentale conterà quanto la tattica.

