Lazio Milan, per Allegri è questione di testa: analisi lucida dopo il KO dell’Olimpico. In casa rossonera c’è un terribile sospetto

Lazio Milan, l’eliminazione dalla Coppa Italia è per Massimiliano Allegri una questione di testa: i precedenti non mentono

La rete che ha sancito l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia è arrivata a dieci minuti dalla fine, per mano del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni. Il gol, tuttavia, è stato segnato nel momento in cui i rossoneri sembravano aver finalmente trovato il bandolo della matassa e avevano il pallino del gioco in mano.

Lazio Milan, per Allegri è questione di testa

Secondo Massimiliano Allegri, intervenuto nel post partita, è stato paradossalmente questo il vero problema dei suoi. Si tratta di un difetto ormai cronico e di natura mentale: come già accaduto contro Cremonese e Pisa, secondo il tecnico il Diavolo commette alcune leggerezze e cali di tensione proprio nel momento di maggiore sicurezza in campo, dando il via libera decisivo all’avversario. L’eliminazione, dunque, non è soltanto una questione tecnica, ma una chiara questione di testa da risolvere immediatamente per non compromettere gli altri obiettivi.

Questo tema viene ripreso con forza anche dal quotidiano QS, che offre una lettura severa della prestazione rossonera allo stadio Olimpico. Il titolo del quotidiano sportivo non lascia spazio a interpretazioni: «Milan, questione di testa. Zaccagni affonda Allegri. Ora tutto sul campionato». Viene rimarcato l’epilogo amaro della competizione: «Il Diavolo manca un obiettivo, la Lazio si prende la rivincita dopo le polemiche». La sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca, anche per la prestazione al di sotto delle aspettative di alcuni singoli: si evidenzia, ad esempio, come Rafa Leao abbia «mancato il gol», lasciando un peso specifico alla sua assenza. Ai rossoneri restano ora solamente la volata scudetto e la Supercoppa da giocarsi in Arabia Saudita. Il messaggio è chiaro: superare l’errore di superficialità e di mancanza di cinismo è fondamentale per dare un senso definitivo alla stagione.