Lazio Milan, i rossoneri salutano la Coppa Italia, ora testa alla Supercoppa e al campionato: la doppia missione di Allegri

Lazio Milan, il club rossonero esce dalla Coppa Italia: Allegri fissa ora i due obiettivi. Testa al campionato e alla Supercoppa Italiana

Il day after in casa rossonera ha il sapore amaro dell’eliminazione. Dopo il passo falso di agosto contro la Cremonese, il Milan incassa la seconda sconfitta stagionale cadendo all’Olimpico contro la Lazio. Un ko che pesa, perché sancisce l’addio alla Coppa Italia, trofeo che manca nella bacheca del Diavolo dal lontano 2003. Nonostante la delusione per uno degli obiettivi sfumati, Massimiliano Allegri predica calma: niente drammi eccessivi, perché il calendario fitto non concede tregue e impone un’immediata concentrazione sulle prossime sfide.

Lazio Milan, rossoneri eliminati dalla Coppa Italia ma niente drammi

Come sottolinea il Corriere della Sera, non c’è tempo per i rimpianti. La squadra deve voltare subito pagina in vista della trasferta di lunedì contro un Torino ferito, storicamente un campo ostico. Sarà l’inizio di un ciclo fondamentale di gare in campionato contro Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina: un treno da sfruttare appieno prima del viaggio a Riyad per la Supercoppa. La missione di Allegri da qui a un mese è duplice: incamerare il massimo dei punti per difendere la vetta e tentare il colpo gobbo in Arabia Saudita, cercando di replicare il successo ottenuto undici mesi fa.

Per raggiungere questi traguardi serve però un deciso cambio di passo rispetto ai ritmi troppo lenti visti all’Olimpico. Ora tutte le energie vanno convogliate sugli unici due fronti rimasti. Gennaio sarà un mese di transizione cruciale anche in ottica mercato: restare nelle posizioni di vertice potrebbe convincere la dirigenza a intervenire per innalzare la qualità della rosa. Sul fronte entrate, sembra ormai fatta per il terzino ventenne colombiano Araiza, mentre resta da decifrare l’incognita legata alla punta Gimenez, che stando alle recenti dichiarazioni del padre potrebbe non muoversi: «Gimenez potrebbe rimanere».