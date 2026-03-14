Lazio Milan, le probabili formazioni: emergenza per Sarri, mentre Allegri punta tutto su…

Lazio Milan, ecco le probabili formazioni della sfida all’Olimpico: Sarri in emergenza a centrocampo, mentre Allegri…

Il Milan vola a Roma con l’entusiasmo alle stelle dopo la vittoria nel derby della Madonnina, deciso anche da una rete di Estupinan. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è chiaro: riconfermarsi e conquistare i tre punti per accorciare ulteriormente in classifica. «Dopo il successo contro i nerazzurri, il Milan vuole riconfermarsi conquistando i 3 punti», ma di fronte troverà una Lazio agguerrita che, nonostante le pesanti assenze, cercherà di dare filo da torcere ai rossoneri. Sarà una sfida tattica tra due filosofie opposte, con l’Olimpico pronto a fare da cornice a un match decisivo per l’alta classifica.

Lazio Milan, emergenza Sarri e le mosse di Allegri

Maurizio Sarri deve fare i conti con un’infermeria affollata: «Saranno assenti, infatti, Basic, Cataldi, Gigot, Provedel, Rovella e forse Romagnoli». Una situazione che obbliga il tecnico toscano a lanciare dal primo minuto Provstgaard e Belahyane, confermando però Maldini al centro del tridente. Sul fronte rossonero, il dubbio principale riguardava la sostituzione dello squalificato Rabiot: «C’è un testa a testa tra Ricci e Jashari, con lo svizzero in vantaggio sull’italiano» per affiancare Fofana e Modric. In attacco, «spazio ancora a Pulisic e Leao», con il portoghese chiamato a confermare i progressi nel suo nuovo ruolo.

Lazio Milan, i probabili undici in campo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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