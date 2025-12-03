Lazio Milan, i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia a Roma. I numeri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

In vista dell’attesissimo ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà il Milan sfidare la Lazio all’Olimpico, le statistichefornite dalla Lega Calcio Serie A offrono una panoramica completa sui precedenti tra le due squadre, rivelando un bilancio in leggero favore dei rossoneri nella capitale.

Il Dato Totale a Roma: Lieve Vantaggio del Diavolo

Il confronto storico tra le due formazioni nella città di Roma conta ben 91 precedenti ufficiali. Il bilancio complessivo mostra una netta prevalenza di pareggi, ma un piccolo margine per il Diavolo:

Vittorie Lazio: 24 (l’ultima, schiacciante, per 4-0 nella Serie A 2022/23).

(l’ultima, schiacciante, per nella Serie A 2022/23). Pareggi: 40 (l’ultimo uno 0-0 nella Serie A 2024/25).

(l’ultimo uno nella Serie A 2024/25). Successi Milan: 27 (l’ultimo, un prezioso 0-1 in Serie A 2023/24).

I Precedenti in Coppa Italia: La Lazio Prevale, Ma Occhio ai Rigori

Restringendo l’analisi ai soli incontri di Coppa Italia giocati a Roma, il bilancio è più equilibrato, ma pende leggermente in favore dei biancocelesti. Su 7 incontri totali in questa competizione, le statistiche dicono:

Successi Lazio: 3 (vittorie importanti come il 3-1 nella finale d’andata del 1997/98 e il 4-0 in semifinale nel 2003/04).

(vittorie importanti come il nella finale d’andata del 1997/98 e il in semifinale nel 2003/04). Pareggi: 2 (doppio 0-0 nelle semifinali 2017/18 e 2018/19).

(doppio nelle semifinali 2017/18 e 2018/19). Vittorie Rossonere: 2 (l’ultima un 3-2 nei quarti di finale 2001/02).

Un dato cruciale per la gara secca di domani è il precedente delle edizioni 2017/18 e 2018/19, in cui il doppio 0-0 in semifinale vide la qualificazione del Milan in un caso grazie ai calci di rigore (4-5). Questo dimostra la capacità del Diavolo di resistere e di imporsi quando la posta in gioco è alta e il match si prolunga oltre i tempi regolamentari.

