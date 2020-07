Lazio-Milan, Pioli sfida il passato: i precedenti

Verso Lazio-Milan: il tecnico rossonero Stefano Pioli torna ad affrontare in campionato la squadra che ha allenato

La sfida in programma domani sera tra Lazio e Milan sarà un sentito e particolare ritorno al passato per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero infatti ha allenato la Lazio per 69 partite di Serie A tra il 2014 e il 2016: per lui 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte.

Da avversario invece Pioli ha affrontato 13 volte la Lazio in Serie A: per l’attuale allenatore del Milan due successi, quattro pareggi e sette sconfitte.