Lazio Milan, a breve la partenza della squadra rossonera da Malpensa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il conto alla rovescia per l’ottavo di finale di Coppa Italia è scattato. Il Milan ha completato la sua preparazione mattutina e nel pomeriggio è pronto a lasciare Milano per raggiungere la Capitale. Domani sera, il Diavolo affronterà in trasferta la Lazio in una sfida cruciale per il prosieguo della competizione.

Rifinitura a Milanello e Partenza Imminente

La squadra rossonera ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura presso il centro sportivo di Milanello, dove il tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese, ha definito gli ultimi dettagli tattici e sciolto i dubbi di formazione in vista della gara secca all’Olimpico.

La trasferta a Roma è ormai imminente: l’aereo con a bordo i giocatori del Milan decollerà alle 16:30 dall’aeroporto di Milano Malpensa. L’arrivo nella capitale è previsto circa un’ora dopo, intorno alle 17:40, permettendo alla squadra di sistemarsi e di completare il riposo pre-partita. La necessità di un risultato immediato e la formula ad eliminazione diretta richiedono la massima concentrazione da parte di tutti.

L’Obiettivo Coppa Italia nel Mirino di Allegri e Tare

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo fondamentale per il Milan in questa stagione. Il club, sotto la guida sportiva del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese impegnato a costruire un ciclo vincente, vede nella coppa nazionale un’occasione concreta per conquistare un trofeo.

Allegri ha più volte sottolineato l’importanza di questa competizione, specialmente quando si arriva alle fasi calde come gli ottavi. Affrontare la Lazio di Maurizio Sarri in trasferta è un banco di prova significativo per i rossoneri, che cercheranno di sfruttare l’onda dell’entusiasmo e della solidità ritrovata.

La trasferta lampo e l’arrivo nel tardo pomeriggio confermano la volontà del Milan di minimizzare i tempi di viaggio, concentrandosi totalmente sulla preparazione mentale e fisica per la partita di domani sera, un appuntamento che non ammette passi falsi. La sfida all’Olimpico sarà un test decisivo per le ambizioni del club meneghino.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.