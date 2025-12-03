Lazio Milan, Modric verso il riposo: chi al suo posto? Possibile chance dal 1′. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Domani sera il Milan affronta la Lazio allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una gara secca ad eliminazione diretta che rappresenta un obiettivo primario per i rossoneri. L’allenatore Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato a guidare il Diavolo anche grazie alla visione del nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, è intenzionato a operare un parziale turnover, ma senza rinunciare ai suoi uomini chiave.

I Pilastri Confermati: Leao e Rabiot in Campo

Nonostante la necessità di gestire le energie della squadra, alcuni titolarissimi non si riposeranno. Come riportato da Sky, Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese e motorino infaticabile della mediana, e Rafael Leao, l’ala portoghese dalla straordinaria progressione e capacità di dribbling, sono attesi in campo dal primo minuto. La loro presenza sottolinea l’importanza che Allegri attribuisce alla gara e la volontà di non snaturare l’assetto portante della squadra.

Spazio ai Subentranti e Rotazioni in Difesa

La Coppa Italia sarà, però, un’occasione d’oro per chi ha avuto meno spazio in campionato. Si prevedono infatti i rientri in formazione di Koni De Winter, il giovane e promettente difensore belga, e di Pervis Estupiñan, il terzino sinistro ecuadoriano noto per la sua fase offensiva, che avrà il compito di spingere sulla corsia.

A centrocampo, l’italiano Samuele Ricci sarà schierato per dare nuovo equilibrio e freschezza al reparto mediano. Questi innesti mirati servono a mantenere alta la competitività e dare al contempo un turno di riposo a elementi sovraccaricati.

Il Ritorno Atteso: L’Ipotesi Jashari

Il cambio più significativo, e forse il più emozionante, riguarderà il riposo di Luka Modric, il fuoriclasse croato e cervello del centrocampo, che godrà di un meritato turno di stop.

L’attenzione si sposta quindi sulla possibile presenza di Ardon Jashari come mediano davanti alla difesa. Il giovane centrocampista svizzero, che non disputa una partita ufficiale da agosto a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, potrebbe fare il suo atteso rientro proprio in un palcoscenico importante come l’Olimpico. Per lui si tratterebbe di un nuovo inizio e di una dimostrazione di fiducia da parte di Allegri.

