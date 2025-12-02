Lazio Milan, Allegri medita la sorpresa tattica: Loftus-Cheek affiancherà Leao in attacco nella battaglia di Coppa Italia a Roma

Lazio Milan, Allegri studia l’avanzamento dell’inglese per ovviare all’emergenza punte. La sua potenza fisica sarà usata per liberare il portoghese

La rifinitura per l’ottavo di finale di Coppa Italia ha svelato le intenzioni audaci di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, alle prese con un reparto avanzato decimato, è pronto a sperimentare una soluzione offensiva innovativa per la difficile trasferta contro la Lazio allo stadio Olimpico. L’esperimento, riportato da Sky Sport, vede l’avanzamento di Ruben Loftus-Cheek nel cuore dell’attacco, dove agirebbe come punta di supporto al fianco di Rafael Leao.

Lazio Milan, Loftus-Cheek verso la titolarità

L’idea nasce dalla duplice necessità di ovviare all’assenza di Santiago Gimenez (infortunato) e di gestire Christian Pulisic (che dovrebbe partire dalla panchina). In questo contesto, la potenza fisica e la capacità di protezione del pallone dell’inglese vengono sfruttate come arma principale per scardinare la difesa biancoceleste. Loftus-Cheek non farà il semplice incursore, ma un vero attaccante aggiunto: il suo compito sarà quello di fare a sportellate con i difensori e, cruciale, creare varchi e spazi utili per le devastanti accelerazioni in profondità del numero 10 portoghese. Il duo si trasformerebbe in un tandem di muscoli e velocità.

Questa mossa a sorpresa è pienamente coerente con il pragmatismo di Allegri, noto per aver sempre adattato centrocampisti strutturati in ruoli più avanzati per garantire maggiore peso specifico e solidità. Se l’intuizione verrà confermata nella formazione di giovedì sera, il Milan si schiererà con un assetto atipico e fisicamente dominante. La candidatura di Loftus-Cheek come nuovo partner di Leao è in forte ascesa, mettendo in discussione anche l’impiego di Christopher Nkunku dal primo minuto e aprendo a nuove gerarchie offensive in vista del match da dentro o fuori.

