Allegri può provare la mossa a sorpresa per Lazio Milan: lui provato in attacco al fianco di Leao. Ultime

Allegri studia la rivoluzione tattica: Loftus-Cheek potrebbe agire da spalla del portoghese per sopperire all’emergenza nel reparto avanzato

Le grandi manovre tattiche in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan stanno regalando sorprese inaspettate sui campi di Milanello. Con la trasferta dello stadio Olimpico ormai alle porte, Massimiliano Allegri sta studiando soluzioni alternative per fronteggiare l’emergenza nel reparto avanzato e, secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime sessioni di allenamento è andato in scena un esperimento decisamente intrigante. Il tecnico livornese ha infatti provato Ruben Loftus-Cheek in una posizione inedita per questa stagione: quella di attaccante puro, schierato direttamente al fianco di Rafael Leao.

Allegri lancia Loftus-Cheek al fianco di Leao?

L’idea nasce dalla necessità di sopperire alla pesante assenza di Santiago Gimenez, ancora ai box per infortunio, e alla condizione non ottimale di Christian Pulisic, che sebbene recuperato dovrebbe partire dalla panchina. In questo scenario, la fisicità straripante dell’ex Chelsea viene vista come l’arma ideale per scardinare la difesa della Lazio. Loftus-Cheek non agirebbe da semplice trequartista incursore, ma da vera e propria spalla offensiva, con il compito di fare a sportellate, tenere palla e creare quegli spazi in profondità vitali per le accelerazioni del numero 10 portoghese.

Questa mossa a sorpresa ricalca il pragmatismo tipico di Allegri, che spesso in carriera ha adattato centrocampisti strutturati in zone più avanzate per garantire equilibrio e peso specifico. Se l’esperimento dovesse essere confermato giovedì sera, il Milan si presenterebbe con un attacco “pesante” e atipico, lasciando magari a Christopher Nkunku il compito di spaccare la partita a gara in corso. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se la tentazione tattica si trasformerà in realtà, ma la candidatura di Loftus-Cheek come partner di Leao è in forte ascesa.

