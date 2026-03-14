Lazio Milan, arbitra Guida: il precedente di questa stagione con i rossoneri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il conto alla rovescia per il Sunday Night della 29ª giornata di Serie A Enilive è ufficialmente iniziato. L’AIA ha sciolto le riserve sulle designazioni arbitrali e, per il big match tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico, la scelta è ricaduta su Marco Guida, esperto fischietto della sezione di Torre Annunziata, noto per la sua gestione autorevole della gara e l’esperienza in campo internazionale.

Un precedente che scotta per il club rossonero

La scelta di Guida non è casuale, ma porta con sé un retrogusto di rivincita. Si tratta infatti di un “bis” stagionale in terra capitolina: proprio lui aveva diretto l’ottavo di finale di Coppa Italia dello scorso 4 dicembre, terminato con la vittoria di misura dei biancocelesti per 1-0. Per i rossoneri, oggi guidati dalla saggezza tattica di Massimiliano Allegri sarà l’occasione per invertire il trend negativo contro i capitolini sotto la direzione del fischietto campano.

I numeri di Marco Guida con il Diavolo

In questa stagione, il rapporto tra il direttore di gara di Torre Annunziata e il Milan è stato particolarmente intenso. Quella di domenica sarà la quinta volta che Guida incrocia il cammino della squadra meneghina in questa annata. Finora il bilancio stagionale parla di:

Un pareggio a reti bianche (0-0) in casa della Juventus ;

; La vittoria di misura (1-0) a San Siro contro la Roma ;

; La già citata sconfitta in coppa contro la Lazio ;

; Il convincente successo esterno a Como per 1-3.

Il Milan si conferma la squadra più arbitrata in carriera da Guida. Con il match dell’Olimpico saliremo a ben 42 incroci totali, con un bilancio storico che sorride leggermente ai rossoneri: 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte.

La nuova era targata Tare e Allegri

Questa sfida rappresenta un test cruciale per il nuovo assetto sportivo voluto dalla proprietà. Il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese dal fiuto finissimo ed ex della sfida, ha lavorato duramente per fornire ad Allegriuna rosa equilibrata e pronta a gestire le pressioni di queste grandi classiche del calcio italiano. La presenza di un arbitro di personalità come Guida garantisce la giusta caratura per una partita che mette in palio punti pesanti per la corsa Champions e per i sogni di gloria del club di Via Aldo Rossi.