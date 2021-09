Lazio Milan Femminile: le rossonere convocate da mister Ganz

Ecco la lista delle convocate del Milan Femminile in vista della gara di domani contro la Lazio di Carolina Morace

Terza giornata di Serie A Femminile e nuova trasferta per le rossonere, impegnate a Formello contro la neopromossa Lazio, allenata dall’ex rossonera Carolina Morace. Queste le giocatrici a disposizione di Mister Ganz per la partita in programma domani alle 14.30.

PORTIERI

Fedele, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Rizza, Tucceri Cimini, Thrige.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Jane, Morleo, Vero.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.