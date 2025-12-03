Lazio Milan, tanti cambi in difesa: spazio a Estupinan e De Winter. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Domani sera, il Milan torna in campo e ritrova subito l’avversario dell’ultimo, infuocato, weekend di campionato: la Lazio. Questa volta, però, la posta in gioco è l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia in una gara secca che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. La partita assume una tensione elevatissima dopo il finale al cardiopalma dell’ultima sfida, e i rossoneri sono chiamati a dare una risposta forte sul piano della determinazione.

Con la Coppa Italia che diventa un obiettivo cruciale della stagione per il Diavolo, l’allenatore Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato sulla panchina per volere anche del nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, è pronto a operare alcuni cambi mirati nella formazione iniziale.

Turnover Limitato e Spazio alle Alternative in Difesa

A causa di una rosa non particolarmente ampia e degli infortuni che hanno messo fuori gioco giocatori come Gimeneze Athekame, il Milan non potrà permettersi un vero e proprio turnover massiccio. Anche il possibile rientro di Christian Pulisic, il fantasista americano reduce da un affaticamento, lo vedrebbe partire comunque dalla panchina.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le rotazioni più probabili si concentreranno soprattutto nel blocco difensivo. Allegri ha infatti la necessità di far rifiatare alcuni pilastri in vista del prossimo e ostico impegno di campionato.

Nella difesa a tre, si prevede spazio per Koni De Winter, il giovane difensore belga, che dovrebbe prendere il posto di uno dei tre titolari inamovibili. Questa mossa permetterà al tecnico di gestire le energie e allo stesso tempo di dare fiducia a un elemento di prospettiva.

La Fascia Sinistra è di Estupiñan

Il secondo cambio più probabile riguarda la corsia laterale sinistra. Ci sarà un meritato turno di riposo per Davide Bartesaghi, il giovane esterno italiano che è stato molto impiegato nelle ultime uscite (anche con l’Under 21).

Il suo posto sarà preso da Pervis Estupiñan, il terzino ecuadoriano noto per la sua spinta offensiva e la velocità, che avrà l’occasione di dimostrare il suo valore dal primo minuto in una gara cruciale come quella degli ottavi di finale. Questi innesti mirati dimostrano la volontà di Allegri di mantenere alta la qualità della squadra, pur concedendo respiro ai giocatori più spremuti.

