Lazio Milan, nelle ultime 27 sfide i rossoneri hanno segnato ben 25 volte: con Pioli gli unici due match senza gol

Lazio Milan, c’è un dato che vede i rossoneri a segno in 25 delle ultime 27 sfide contro i biancocelesti

In vista del big match dell’Olimpico, i numeri storici sorridono alla squadra di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Opta, il Milan ha costruito negli ultimi anni una vera e propria egemonia offensiva nei confronti della Lazio, riuscendo a trovare la via della rete con una regolarità impressionante. «Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A», un dato che certifica quanto la difesa capitolina soffra tradizionalmente le incursioni dei rossoneri, capaci di mantenere una costanza realizzativa d’altissimo livello.

Lazio Milan, una media gol da record

La prolificità del Diavolo in questa sfida è testimoniata dal computo totale delle marcature recenti. Nelle sfide prese in esame, il Milan ha saputo pungere ripetutamente, «realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro». Questo dato rappresenta una garanzia per Allegri, che potrà contare su una tradizione favorevole per scardinare il sistema difensivo di Maurizio Sarri, apparso talvolta vulnerabile proprio contro la velocità e la tecnica degli attaccanti milanisti.

Lazio Milan, le rare eccezioni biancocelesti

Nonostante il dominio offensivo rossonero, esistono dei precedenti in cui la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata, seppur rappresentino casi isolati nel corso degli ultimi anni. «Le uniche due occasioni in cui non ha trovato la rete sono state il 26 aprile 2021 (0-3) e il 24 gennaio 2023 (0-4)». Al di là di questi due pesanti stop esterni, la storia recente dice che il Milan ha quasi sempre trovato il modo di esultare all’Olimpico o a San Siro, rendendo la sfida di domani un test fondamentale per confermare questa tendenza positiva.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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