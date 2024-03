Lazio Milan, i RETROSCENA: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Olimpico

Lazio Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Olimpico nel match della 27ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Lazio Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’Olimpico, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/24.

20:08 – Come sua abitudine fare prima della partita nel riscaldamento che precede il match Leao si diverte con il pallone, soliti palleggi show

20:15 – Pioli segue l’allenamento durante il riscaldamento pre match con grande attenzione e concentrazione, dando ogni tanto anche qualche indicazione agli interpreti

20:30 – Ibrahimovic sul campo dell’Olimpico: non ha mai smesso di osservare gli allenamenti della squadra fino al rientro negli spogliatoi

20:43 – Uno dei bambini che tradizionalmente accompagna i giocatori in campo è scivolato nel mentre usciva dal campo, nulla di serio per lui

20:45 – Inizia il match

21:01 – Pioli arrabbiato con Kjaer vuole meno lanci lunghi e più fraseggio vicino a lui con calma senza fretta e senza forzare la giocata

21:15 – Pioli continua a dare indicazioni alla sua squadra soprattutto in fase di non possesso

21:24 – Pioli è un po’ scocciato dalle continue interruzioni

21:30 – Finisce il primo tempo

21:50 – Inizia il secondo tempo

22:00 – Pioli chiede di verticalizzare il gioco, soprattutto a Adli, questo gioco in orizzontale non gli piace

22:03 – Pioli prova a calmare i giocatori della Lazio dopo l’episodio che ha portato all’episodio dell’espulsione di Pellegrini

22:05 – Pioli ha provato a spiegare le sue ragioni anche ad Immobile che si è fermato a chiedergli lumi a riguardo, l’attaccante ha finito poi per prenderla a ridere in maniera ironica

22:20 -L’urlo di Leao e la gioia dei compagni che lo avevano travolto per l’esultanza è strozzata in gola dal Var che annulla il gol per fuorigioco. Giroud va a chiedere spiegazioni a Di Bello per poi restituire il pallone alla Lazio

22:24 – Nervosismo a distanza tra le due panchine

22:27 – Sono entrati due difensori, Thiaw e Tomori, ma l’indicazione di Pioli è quella di attaccare

22:30 – Pioli continua a stimolare i suoi tra parole e applausi, in particolare Leao. ù

22:33 -OKAFOOR! Stavolta il gol è buono, nonostante l’intervento miracoloso di Provedel. Esultanza di liberatoria di Pioli che sembra quasi dire era ora! Gioia anche per il numero 17 che esulta sotto il settore ospiti.

22:41 – Lazio in 8!! Gesto di stizza di Guendouzi su Pulisic, che si procura la seconda espulsione dei biancocelesti. Tomori gli da il cinque e si complimenta

22:44 – Fischio finale del match con Romagnoli che sotto la propria curva fa segno con le braccia come ha dire basta, poi pizzicato dalle telecamere lo si vede dire: “E’ una vergona”