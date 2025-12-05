Lazio Milan, fuori dalla Coppa i rossoneri. Ora obiettivo Supercoppa e campionato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ha un sapore amaro in casa rossonera. La sconfitta per 1-0 subita all’Olimpico contro la Lazio rappresenta il secondo ko stagionale, dopo il passo falso di agosto con la Cremonese, e sancisce l’addio a un trofeo che manca nella bacheca del Milan dal lontano 2003. Nonostante la delusione per l’obiettivo sfumato, mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato al comando, predica calma e impone la massima concentrazione per il fitto calendario in arrivo.

Nessun Dramma: Il Diavolo Guarda Avanti

Come sottolineato dal Corriere della Sera, non c’è tempo per i rimpianti. La squadra deve voltare subito pagina in vista della trasferta di lunedì contro il Torino, un campo storicamente ostico e un avversario ferito.

Sarà l’inizio di un ciclo fondamentale di gare di Serie A che vedrà il Diavolo affrontare in rapida successione Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. Un vero e proprio treno da sfruttare appieno per la squadra di Allegri prima del viaggio a Riyad per la Supercoppa Italiana.

La missione del tecnico per il prossimo mese è duplice: incamerare il massimo dei punti per difendere la vetta della classifica e tentare il “colpo gobbo” in Arabia Saudita, replicando il successo ottenuto undici mesi fa. Per raggiungere questi traguardi, tuttavia, è richiesto un deciso cambio di passo rispetto ai ritmi troppo lenti visti contro la Lazio. Tutte le energie devono ora essere convogliate sugli unici due fronti rimasti.

Mercato Cruciale: Araiza Arriva, Incognita Gimenez

Gennaio non sarà solo un mese cruciale sul campo, ma anche sul fronte mercato, gestito dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio.

Mantenere le posizioni di vertice in campionato potrebbe convincere la dirigenza a intervenire per innalzare la qualità della rosa. Sul fronte entrate, sembra ormai in dirittura d’arrivo il terzino ventenne colombiano Araiza, un innesto per il reparto difensivo.

Resta invece l’incognita legata all’attaccante messicano Santiago Gimenez, che rappresenterebbe il rinforzo ideale nel ruolo di punta centrale tanto richiesto dagli addetti ai lavori. Le recenti dichiarazioni del padre del giocatore, “Gimenez potrebbe rimanere”, hanno però gettato un’ombra sulle possibilità di vederlo presto in maglia rossonera. Il Milan e il DS Tare dovranno muoversi con astuzia per trovare il bomber che possa concretizzare il lavoro del centrocampo e dell’esterno portoghese Rafael Leao.