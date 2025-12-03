Lazio Milan: Sarri non fa rivoluzioni per la coppa. Castellanos Dia, grande ballottaggio per l’attacco

Lazio Milan, dopo le polemiche, l’Olimpico ospita i quarti di Coppa Italia. Mandas e Nuno Mendes pronti a partire titolari

Nonostante le polemiche che hanno seguito la recente sfida di campionato, la Lazio si prepara ad affrontare nuovamente il Milan domani sera, questa volta allo Stadio Olimpico per la Coppa Italia.

La vittoria vale l’accesso ai quarti di finale contro la vincente del derby emiliano Bologna-Parma. Il tecnico Maurizio Sarri, come riporta Il Messaggero, non potrà ancora disporre di Cancellieri, atteso per il weekend.

La scelta più importante per Sarri riguarda la punta centrale: il rientrante Taty Castellanos, che ha giocato uno spezzone proprio contro i rossoneri, si contende la maglia da titolare con Boulaye Dia. In campo dal primo minuto si rivedranno anche il portiere Mandas e il terzino Nuno Tavares, subentrato a San Siro. Infine, anche Dele-Bashiru, reintegrato e in procinto di partire per la Coppa d’Africa, nutre la speranza di avere una chance per mettersi in mostra dal primo minuto.

