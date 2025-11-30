Lazio Milan, subito la rivincita in Coppa Italia! All’Olimpico sarà una bolgia. Segui le ultimissime sui rossoneri

I tifosi rossoneri non hanno quasi avuto il tempo di festeggiare il prezioso successo in campionato. Dopo la vittoria sofferta ottenuta in Serie A, il Diavolo è già pronto a scendere nuovamente in campo contro lo stesso avversario: la Lazio. Questa volta, però, la posta in palio è un traguardo cruciale: i quarti di finale di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per giovedì sera alle 20:45 nello storico stadio Olimpico di Roma.

tactical novità sotto la guida di allegri

La sfida di giovedì non è solo un replay della recente gara di campionato, ma rappresenta un banco di prova fondamentale per il nuovo corso intrapreso dal club di via Aldo Rossi. Sulla panchina siede Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano tornato alla guida per imprimere una svolta di mentalità e tattica alla squadra. Ci si aspetta che Allegri opti per un leggero turnover, mantenendo però l’ossatura principale per affrontare la formazione biancoceleste con la massima concentrazione.

Il centrocampo e la fascia sinistra, storicamente i punti di forza del Milan, saranno sotto la lente d’ingrandimento. Sarà cruciale la prestazione di Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per la sua velocità e capacità di spaccare le difese, chiamato a fare la differenza nelle notti decisive.

La visione di Tare e il mercato

Dietro le quinte, l’attivismo è massimo. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex dirigente laziale ora in sella ai rossoneri, sta lavorando incessantemente. La sua presenza e la sua profonda conoscenza del calcio italiano sono viste come un vantaggio strategico. La Coppa Italia è un obiettivo che Tare e la dirigenza ritengono essenziale, sia per sollevare un trofeo che per infondere fiducia in vista dei prossimi impegni europei.

Tare ha già messo gli occhi su alcuni giovani talenti in vista della prossima sessione di mercato, ma per ora l’attenzione è tutta sulla doppia sfida con la Lazio. L’obiettivo a breve termine è consolidare la compattezza difensiva mostrata nelle ultime uscite e migliorare la finalizzazione in zona gol.

Dove vedere la partita e le aspettative

L’incontro, che si preannuncia teso e combattuto, si giocherà nella suggestiva cornice dell’Olimpico. Per tutti i sostenitori del Milan, la gara sarà trasmessa in diretta TV sulla rete nazionale di riferimento. Secondo le ultime indiscrezioni (Fonte: Comunicato Stampa Ufficiale/Testate Sportive), i rossoneri partono con un leggero vantaggio psicologico dopo il successo in campionato, ma la Coppa Italia è nota per le sue sorprese.

La squadra dovrà evitare cali di tensione, un aspetto su cui Allegri ha insistito molto negli allenamenti di Milanello. Un successo a Roma significherebbe un passo importante verso la semifinale e una forte iniezione di morale per l’intero ambiente milanista.