Lazio Milan, c’è il rischio rigori: vi ricordate il precedente? Sempre in Coppa Italia con Gattuso in panchina

Lazio Milan con il pericolo di andare alla lotteria dei rigori, in Coppa Italia c’è un precedente tra le due squadre

La Coppa Italia entra nel vivo con una delle sfide più attese degli ottavi di finale: Lazio-Milan. Questa sera, lo Stadio Olimpico sarà il teatro di un confronto ad alta tensione tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri, con un regolamento che non ammette passi indietro e un precedente storico che aggiunge pepe alla contesa.

Trattandosi di un ottavo di finale, il turno prevede la formula della gara secca. Il verdetto è atteso entro la serata, e in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, si passerà direttamente alla lotteria dei calci di rigore, evitando i tempi supplementari. Un dettaglio che rende la gestione della partita, le energie e la scelta dei tiratori un elemento cruciale per il passaggio del turno.

Il Precedente Fatale e l’Eroe Oggi Avversario

Proprio i rigori evocano un ricordo amaro per la Lazio e dolcissimo per i rossoneri. C’è, infatti, un precedente in Coppa Italia che lega strettamente le due squadre e l’epilogo dagli undici metri: la semifinale dell’edizione 2018.

In quell’occasione, dopo un doppio 0-0 tra andata e ritorno, fu il Milan di Gennaro Gattuso ad avere la meglio e a strappare il pass per la finale, grazie a un’estenuante sequenza di tiri dal dischetto. L’uomo decisivo, che siglò il rigore finale a oltranza, fu Alessio Romagnoli, all’epoca giovane capitano del Diavolo.

La storia, però, riserva sempre colpi di scena. Oggi, il difensore centrale, il classe 1995 originario proprio della Capitale, è tornato alle sue radici ed è diventato un punto saldo e uno dei leader della difesa della Lazio.

