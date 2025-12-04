Coppa Italia, i precedenti agli ottavi: score quasi perfetto per il Milan

Coppa Italia, il Milan nella sua storia recente ha collezionato uno score praticamente perfetto in questo turno della competizione

Serata di grande calcio all’Olimpico. Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che più di ogni altro ha alzato la Coppa Italia in panchina, si prepara ad affrontare la Lazio guidata da Maurizio Sarri, l’allenatore toscano noto per il suo rigoroso approccio tattico e il “Sarrismo”. La posta in gioco è l’accesso ai quarti di finale del trofeo nazionale, in una gara secca che non ammette errori né appelli.

Il duello tra rossoneri e biancocelesti è uno dei classici del calcio italiano e si preannuncia teso. Allegri ha ribadito l’importanza della competizione, considerata un obiettivo fondamentale, mentre Sarri vede nella Coppa un’opportunità per dare continuità al progetto tattico della sua squadra.

Il Diktat del Diavolo: Superare gli Ottavi

A dare fiducia al Milan in vista della difficile trasferta capitolina sono i numeri, che raccontano di una straordinaria affidabilità del Diavolo in questo specifico turno.

Statistiche alla mano, il club meneghino ha dimostrato negli anni una notevole capacità di approcciare con serietà la fase di ingresso nella competizione. Nelle ultime 16 edizioni della Coppa Italia, il Milan ha superato lo scoglio degli ottavi di finale ben 15 volte. Si tratta di un dato impressionante che sottolinea la mentalità vincente e la profondità della rosa che la squadra ha saputo mantenere, indipendentemente dai cicli tecnici o dai cambi societari.

Questa altissima percentuale di successo negli ottavi è un monito per la Lazio. Nonostante la gara si disputi allo Stadio Olimpico, il fattore campo in queste partite secche tende spesso a essere annullato dalla pressione del “dentro o fuori”. I rossoneri partono con il favore di una storia recente che li vede quasi sempre capaci di non inciampare nel primo vero ostacolo della competizione.

Sarri e la Caccia al Pass per i Quarti

Per la Lazio, superare il Milan rappresenterebbe una spinta morale significativa e la conferma che il lavoro di Sarri sta procedendo nella giusta direzione. Il tecnico ex Napoli e Juventus sa bene che un successo di prestigio contro una grande rivale può galvanizzare l’ambiente e dare slancio anche in campionato.

Stasera, dunque, non è solo in palio un biglietto per i quarti, ma un pezzo di stagione. Sarà una partita giocata sul filo dei nervi e della tattica, dove la gestione degli episodi e la tenuta fisica saranno determinanti per stabilire chi avrà il diritto di proseguire la corsa verso la finale della Coppa Italia.

