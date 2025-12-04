Lazio Milan, striscia positiva per i capitolini: quando l’ultima eliminazione biancoceleste agli ottavi?

Lazio Milan, in Coppa Italia i capitolini non vengono eliminati agli ottavi di finale da tempo immemore. Allegri vuole rompere la striscia

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan non è soltanto un confronto tra due grandi squadre del calcio italiano e tra i rispettivi tecnici, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri; è anche una battaglia contro una statistica che evidenzia la grande tradizione dei biancocelesti in questa competizione. Il Milan scenderà in campo all’Olimpico con la consapevolezza di affrontare una squadra che, negli ultimi anni, ha fatto degli ottavi di finale una formalità.

I numeri parlano chiaro: nelle ultime 14 edizioni della Coppa Italia, la Lazio ha costantemente conquistato l’accesso al turno successivo, qualificandosi sempre tra le prime otto del torneo. Questa impressionante continuità dimostra la serietà e l’importanza con cui il club capitolino ha sempre approcciato questa fase cruciale della competizione nazionale.

La Memoria Lontana dell’Eliminazione

Questa striscia di successi fa della Lazio una delle formazioni più affidabili in questa fase del torneo, un avversario particolarmente insidioso per il Diavolo. Per trovare l’ultima volta in cui i biancocelesti non sono riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale, bisogna tornare indietro di ben quindici stagioni, all’edizione 2010/2011.

In quell’annata, l’eliminazione fu particolarmente amara e significativa, poiché avvenne per mano degli eterni rivali. La Lazio fu estromessa dal torneo proprio nel derby contro la Roma, un ricordo che la tifoseria preferirebbe cancellare ma che sottolinea quanto la squadra abbia saputo costruire da allora una solida tradizione vincente in Coppa Italia.

Allegri e i Rossoneri Chiamati all’Impresa

Per il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che punta a incrementare il suo record di vittorie nel trofeo, la sfida è duplice. Non solo battere tatticamente la squadra di Sarri in una gara secca, ma anche porre fine a questa lunga e positiva striscia di successi laziali negli ottavi.

I rossoneri dovranno dimostrare grande concentrazione e cinismo per superare un ostacolo che per la Lazio è diventato quasi un rito annuale. La partita di stasera non è solo un match per i quarti: è una prova di forza del Milan contro una delle più durature tradizioni di successo nella storia recente della Coppa Nazionale.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.