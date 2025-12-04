Coppa Italia, si compone il quadro dei quarti di finale: in attesa di Lazio Milan. Il tabellone

Coppa Italia – In attesa degli ultimi quattro ottavi di finale, questo il tabellone aggiornato della competizione

Oggi è il terzo giorno dedicato ai quarti di finale di Coppa Italia. Nelle giornate di martedì e mercoledì questi i risultati maturati nella competizione: Juventus-Udinese 2-0; Atalanta-Genoa 4-0; Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r; Inter-Venezia 5-1.

Nel pomeriggio ci sarà Bologna-Parma, mentre stasera è in programma Lazio-Milan. Mentre Roma-Torino si giocherà il 13 gennaio, Fiorentina-Como il 27 dello stesso mese.

Questo il tabellone della competizione:

Bologna/Parma – Lazio/Milan

Atalanta-Juventus



Inter – Roma/Torino

Napoli – Como/Fiorentina

