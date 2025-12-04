Coppa Italia, si compone il quadro dei quarti di finale: in attesa di Lazio Milan. Il tabellone

Connect with us

4 secondi ago

biglietti coppa italia

Coppa Italia – In attesa degli ultimi quattro ottavi di finale, questo il tabellone aggiornato della competizione

Oggi è il terzo giorno dedicato ai quarti di finale di Coppa Italia. Nelle giornate di martedì e mercoledì questi i risultati maturati nella competizione: Juventus-Udinese 2-0; Atalanta-Genoa 4-0; Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r; Inter-Venezia 5-1.

Nel pomeriggio ci sarà Bologna-Parma, mentre stasera è in programma Lazio-Milan. Mentre Roma-Torino si giocherà il 13 gennaio, Fiorentina-Como il 27 dello stesso mese.

Questo il tabellone della competizione:

Bologna/Parma – Lazio/Milan
Atalanta-Juventus

Inter – Roma/Torino
Napoli – Como/Fiorentina

Quote Lazio Milan

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

