Lazio Milan, niente rivoluzione per Allegri. Solo un cambio per Modric, conferme in attacco. Ultime

Lazio Milan, le scelte di Max Allegri per l’Olimpico: De Winter pronto in difesa, Ricci rileva Modric, ma Leao e Rabiot non riposano

Il Milan di Max Allegri si prepara ad affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e, stando alle indiscrezioni riportate da Gazzetta.it, il tecnico non intende esagerare con il turnover. Nonostante l’impegno ravvicinato, l’obiettivo è onorare la competizione e mantenere alta la tensione agonistica, motivo per cui i cambi saranno mirati e non stravolgeranno l’ossatura titolare.

In difesa, un’importante novità riguarda l’inserimento di De Winter, al quale verrà concessa un’opportunità dal primo minuto. Sulle fasce, Allegri sembra orientato a schierare Saelemaekers ed Estupinan, garantendo così energie fresche e spinta laterale.

Il centrocampo vedrà invece il riposo per un pezzo da novanta: è certa infatti la panchina per Luka Modric. Al posto del fuoriclasse croato, la regia verrà affidata a Ricci, che avrà l’occasione di dimostrare il suo valore in una gara fondamentale. Nonostante la necessità di gestire le forze, due pilastri del centrocampo e dell’attacco non riposeranno: sia Adrien Rabiot che Rafael Leao saranno regolarmente in campo, a sottolineare l’importanza che Allegri attribuisce alla gara secca.

Lazio Milan, ballottaggio in attacco

Per quanto riguarda il reparto offensivo, c’è ancora qualche ballottaggio, ma la tendenza è chiara: la spalla di Leao sarà individuata in Loftus-Cheek o in Nkunku. Uno di questi due affiancherà il portoghese, mentre Fofana, almeno inizialmente, siederà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Le scelte di Allegri riflettono la volontà di affrontare la Lazio con la massima determinazione, puntando sulla qualità dei titolari e sull’equilibrio tattico.

