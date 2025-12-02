Lazio Milan, Allegri non cambia: all’Olimpico i titolarissimi per gli ottavi di finale. Le ultime a due giorni dalla sfida

Lazio Milan, Allegri punta sulla formazione tipo per superare il turno in Coppa Italia e lanciare un segnale: Max vuole i quarti di finale

La Coppa Italia entra nel vivo e il Milan si prepara a una sfida delicatissima: giovedì sera, allo stadio Olimpico, i rossoneri affronteranno la Lazio in una gara secca valida per gli ottavi di finale. La posta in palio è alta e Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di sottovalutare l’impegno. Il messaggio lanciato da Milanello è chiaro: niente maxi turnover. Il tecnico livornese vuole il passaggio del turno a tutti i costi e per farlo si affiderà allo zoccolo duro della squadra, riducendo al minimo le rotazioni rispetto al campionato.

Lazio Milan, Allegri limita il turnover

La scelta di schierare la miglior formazione possibile nasce dalla volontà di dare continuità ai risultati e cementare le certezze tattiche acquisite nelle ultime settimane. In porta confermatissimo Mike Maignan, mentre la linea difensiva vedrà protagonisti i titolarissimi, chiamati a una prova di solidità contro l’attacco biancoceleste. Anche a centrocampo Allegri sembra intenzionato a non concedere riposo ai suoi fedelissimi: la diga mediana dovrà garantire equilibrio e protezione, fondamentali in una partita a eliminazione diretta.

Davanti, il peso dell’attacco sarà ancora sulle spalle dei big. Non è il momento di esperimenti: il Milan vuole i quarti di finale e per ottenerli serve la qualità dei migliori. La sfida contro la Lazio di Sarri rappresenta uno snodo cruciale della stagione, un trofeo che la società vuole tornare a sollevare. Allegri lo sa bene e giovedì sera all’Olimpico manderà in campo una squadra “da battaglia”, pronta a tutto pur di regalarsi il pass per la fase successiva. La Coppa Italia è un obiettivo reale, non un fastidio infrasettimanale.