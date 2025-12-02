Lazio Milan, l’Olimpico prepara la bolgia per la Coppa Italia: boom di biglietti dopo le polemiche di San Siro

Lazio Milan, attesi 40.000 spettatori per la sfida di Coppa Italia: la rabbia post campionato spinge la prevendita, biancocelesti a caccia di vendetta

Il clima si preannuncia incandescente per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì sera. Come riporta il Corriere della Sera, lo stadio Olimpico di Roma si prepara a trasformarsi in una bolgia per spingere la Lazio verso il passaggio del turno. La previsione sull’affluenza è di quelle importanti: saranno circa 40.000 i tifosi presenti sugli spalti, pronti a sostenere la squadra in un match che ha assunto i contorni della rivincita. A scatenare la corsa al botteghino è stata l’onda emotiva e il senso di ingiustizia subita dal popolo biancoceleste dopo il match di campionato a San Siro, in particolare per l’episodio del rigore negato in seguito al colpo di gomito sulla girata di Romagnoli.

Lazio Milan, l’Olimpico prepara la bolgia

La reazione della piazza è stata immediata: si è registrata un’impennata di ticket acquistati, con ben 7.500 tagliandi venduti in poche ore sull’onda della rabbia sportiva. A questo dato vanno aggiunti i 29 mila abbonati che, nel pacchetto sottoscritto a inizio stagione, avevano già compreso l’accesso per questo primo turno di coppa. Per il Milan, il percorso nella competizione subisce una brusca accelerata. Dopo i due incontri decisamente più agevoli giocati entrambi in casa contro il Bari e il Lecce, per gli uomini di Massimiliano Allegri si alza drasticamente l’asticella della difficoltà.

Non sarà una serata semplice per i rossoneri: sarebbe stata dura a prescindere, ma l’evoluzione della partita di sabato ha caricato l’ambiente di tensioni extra. I biancocelesti saranno indemoniati e cercheranno sicuramente vendetta sul campo, supportati da un pubblico che vuole spingere la palla in rete. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore aumento della prevendita, a testimonianza di come questa sfida valga molto più di un semplice ottavo di finale.

