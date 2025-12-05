Lazio Milan, la sconfitta in Coppa Italia e il monito di Zazzaroni: «I rossoneri sono una squadra monca. E c’è questo pericolo»

Lazio Milan, Ivan Zazzaroni ha commentato con preoccupazione l’eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia: le dichiarazioni

Il primo passo falso del Milan in una gara a eliminazione diretta, dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, lascia l’amaro in bocca. L’eliminazione dalla Coppa Italia dispiace sia per il fatto che il trofeo è assente da tempo immemore nella sala trofei rossonera, sia per il grande feeling che Allegri ha con la competizione.

Tuttavia, secondo l’analisi, questo passaggio a vuoto può essere visto come un «campanello d’allarme» necessario per far sì che la squadra rimanga concentrata e non si sieda sugli allori di un’ottima prima parte di stagione.

Lazio Milan, la critica di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, interviene con un commento pubblicato questa mattina che pone l’accento sui limiti strutturali della squadra. La critica è netta e si concentra sull’assenza di un riferimento offensivo centrale. Zazzaroni si chiede retoricamente: «E cos’è il Milan senza Modric, né una punta centrale degna di interpretare un ruolo che è fondamentale?». La sua conclusione è che si tratti di «Una squadra monca», costretta ad attaccare con due fantasisti come Leão e Loftus-Cheek, «abituati a sfruttare altri territori, in questo caso… Pulisic solo in chiusura». Il commento evidenzia la necessità di colmare al più presto il vuoto tattico lasciato dalla mancanza di una punta di peso.