Lazio Milan, Allegri pensa al turnover! Ecco chi può riposare giovedì: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La stagione del Milan entra nel vivo e, con gli impegni che si moltiplicano, Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, è chiamato a gestire le energie dei suoi top player. La prossima sfida in programma è l’ostica trasferta di giovedì contro la Lazio allo Stadio Olimpico, un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato stamattina da Il Giornale, il tecnico del Diavolo è intenzionato ad attuare un massiccio turnover per evitare di sovraccaricare i titolari che hanno finora sostenuto il peso maggiore della stagione. L’obiettivo è duplice: garantire riposo ai pilastri della squadra in vista dei prossimi impegni di campionato e dare spazio a quei giocatori che hanno avuto meno minuti nelle gambe, ma che rappresentano risorse preziose per la profondità della rosa.

Le Scelte di Allegri: Una Formazione Rinnovata in Ottica Coppa

La probabile formazione rossonera che scenderà in campo all’Olimpico vedrà l’inserimento di diversi elementi freschi e di qualità. L’intenzione di Allegri è quella di mantenere alta la competitività pur cambiando pedine cruciali.

A partire dalla difesa, è atteso l’utilizzo dal primo minuto di Koni De Winter, il giovane difensore centrale di grande prospettiva, pronto a giocarsi le sue carte e a offrire un’opzione solida al reparto arretrato. Sulla fascia, si fa strada l’ipotesi Estupiñán, il terzino dinamico e abile nella fase di spinta, che potrebbe offrire velocità e imprevedibilità sulla corsia laterale.

A centrocampo, l’equilibrio e la regia saranno affidati probabilmente a Samuele Ricci, il mediano dotato di una notevole visione di gioco e capacità di impostazione, che potrà far rifiatare gli interni titolari. Al suo fianco, una delle presenze più attese è quella di Ruben Loftus-Cheek, il potente centrocampista inglese, che pur non avendo giocato con continuità, resta un elemento fondamentale per la sua fisicità e la sua abilità negli inserimenti offensivi.

In attacco, l’attenzione è tutta per Christopher Nkunku. Il talentuoso attaccante francese, noto per la sua duttilità offensiva e la sua capacità di finalizzazione, è un altro nome caldissimo per una maglia da titolare. La Coppa Italia è vista da Allegri come un’opportunità cruciale per l’ex Lipsia di ritrovare la forma migliore e incrementare il suo impatto sulla squadra, sfruttando l’assistenza di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, che ha lavorato per portare a Milano giocatori di questo livello internazionale.

L’obiettivo per i rossoneri è superare il turno e proseguire il cammino in Coppa Italia, un trofeo che Allegri considera fondamentale. Il turnover strategico è la chiave per affrontare al meglio questo periodo intenso, garantendo che il Milan possa competere su tutti i fronti con il massimo delle energie e della concentrazione.