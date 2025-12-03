Lazio Milan, le probabili scelte di Allegri per la Coppa Italia! Da Modric a Leao. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sfida di Coppa Italia contro la Lazio non sarà solo un appuntamento cruciale per la qualificazione ai quarti, ma segnerà anche la prima presenza stagionale in panchina per Massimiliano Allegri nella competizione. Nonostante il Diavolo sia già alla terza gara stagionale – avendo superato Bari e Lecce nei turni precedenti – il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo tattico, era rimasto squalificato per due turni, sanzione ereditata dalla finale 2024 vinta quando era alla guida della Juventus contro l’Atalanta.

Finalmente, domani sera all’Olimpico, Max Allegri (il cui ritorno è stato promosso dal nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese) siederà per la prima volta in questa edizione e dovrà fare scelte fondamentali per la formazione.

Poche Rotazioni per l’Undici Titolare

Nonostante la tentazione del turnover, la rosa rossonera ristretta dagli infortuni – con le assenze certe di Gimenez e Athekame – costringe Allegri a limitare le rotazioni. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport e come appare evidente, il Milan non cambierà troppo rispetto all’assetto visto in campionato.

Una buona notizia è il possibile rientro di Christian Pulisic, il fantasista americano che sta smaltendo l’affaticamento. L’allenamento di questa mattina è stato decisivo e l’obiettivo è portarlo quantomeno in panchina, per utilizzarlo negli ultimi minuti e fargli ritrovare il ritmo in vista dell’ostico impegno di Serie A contro il Torino. Per questo, l’attacco titolare non cambierà: Rafael Leao, l’ala portoghese velocissima e Christopher Nkunku, il poliedrico attaccante francese, guideranno il reparto.

Il Centrocampo Ridisegnato: Modric Rifiatta

Se l’attacco è confermato, a centrocampo si prevede qualche cambiamento mirato. Non ci sarà riposo per Rafa Leao e nemmeno per Adrien Rabiot, il centrocampista francese considerato un elemento chiave dello schema tattico di Allegri, il quale non se ne priva volentieri.

Un altro fedelissimo del tecnico è Alexis Saelemaekers, l’esterno belga che scenderà in campo dal primo minuto, anche per via delle poche alternative disponibili sulla corsia.

La Coppa Italia diventerà invece l’occasione per far rifiatare Luka Modric, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro, che ha bisogno di riposo dopo aver giocato quasi tutte le gare stagionali. Anche Youssouf Fofana potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Ruben Loftus-Cheek, il dinamico centrocampista inglese. A centrocampo, spazio a Samuele Ricci, con il giovane Ardon Jashari pronto a subentrare.

In difesa, si rivedrà Marvin De Winter dal primo minuto, con l’incognita su chi dei tre titolari gli cederà il posto. Sulla fascia sinistra, infine, spazio a Pervis Estupiñan per far riposare Bartesaghi, molto impiegato recentemente.

