Lazio Milan, Allegri deve risolvere un ballottaggio in attacco: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Domani sera, il Milan si gioca l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia affrontando la Lazio in una gara seccaall’Olimpico di Roma. Per questa sfida ad alta tensione, il tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese, ha deciso di ricorrere a un turnover mirato in tutti i reparti, pur mantenendo alcuni punti fermi cruciali.

Recuperi e Assenze Ponderate

La buona notizia per Allegri (e per il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese) è il recupero di Christian Pulisic, il fantasista americano, che, sebbene disponibile dopo l’affaticamento muscolare, partirà comunque dalla panchina.

Le assenze forzate riguardano Zachary Athekame e Santiago Gimenez. Si aggiunge a loro Youssouf Fofana, il centrocampista francese, fermato da un leggero fastidio muscolare; al suo posto, viene aggregato alla prima squadra il giovane Emanuele Sala dal Milan Futuro (o Primavera).

La Difesa e il Centrocampo Ridisegnati

Il Diavolo vedrà cambiamenti significativi a partire dal reparto arretrato. In difesa, Koni De Winter, il giovane difensore belga, dovrebbe prendere il posto di Matteo Gabbia, permettendo al centrale italiano di rifiatare.

Le novità più interessanti si registrano a centrocampo. Accanto ad Adrien Rabiot, il potente centrocampista francesee punto fermo, giocherà Samuele Ricci, il mediano italiano pronto a dare sostanza alla linea mediana. La mossa più attesa è il possibile esordio dal 1′ di Ardon Jashari, lo svizzero che non disputa una partita ufficiale da agosto e che sarà schierato davanti alla difesa per valutare la sua condizione fisica e il suo ritmo partita.

Sulle fasce laterali, spazio a chi ha giocato meno: Alexis Saelemaekers, l’esterno belga infaticabile, presidierà la destra, mentre Pervis Estupiñan, il terzino sinistro ecuadoriano noto per la sua spinta offensiva, agirà sulla sinistra.

L’Attacco Sorpresa: Loftus-Cheek Favorevole su Nkunku

In attacco, l’unica certezza è Rafael Leao, l’ala portoghese velocissima, che guiderà il reparto. Al suo fianco, tuttavia, la sorpresa: Ruben Loftus-Cheek, il dinamico centrocampista inglese, è favorito su Christopher Nkunku, l’attaccante francese di straordinaria tecnica. Questa scelta, se confermata, suggerisce l’intenzione di Allegri di avere maggiore fisicità e capacità di inserimento in zona gol, sfruttando la versatilità di Loftus-Cheek come trequartista o seconda punta.

