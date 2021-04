Lazio, Inzaghi rinnoverà: tramonta la possibilità di vederlo al Milan

Lazio, potrebbe esserci nei prossimi giorni l’incontro decisivo tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo del tecnico, sfuma così la possibilità Milan.

Tornato in panchina dopo una lunga assenza causa Covid, Simone Inzaghi ha dimostrato, ancora una volta, di essere il condottiero di questa squadra. Dopo la bella vittoria con il Milan, la Champions è tornata un obiettivo possibile e raggiungibile. Ma, quando si parla del tecnico, non può non venire in mente una parola: rinnovo.

INCONTRO A BREVE – Ed ecco che, come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tanto atteso incontro con Lotito potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Un incontro rinviato a causa della positività del tecnico, ma che ora sembra davvero vicino. Per la fumata bianca ci sarebbero da limare alcuni dettagli, legati pare ad alcuni bonus. Il resto sarebbe cosa fatta, a partire dalla durata del contratto, che dovrebbe essere prolungato fino al 2024. La Lazio e Inzaghi ancora insieme. Con in testa l’obiettivo Champions.

MILAN- Inzaghi ha appena battuto Pioli 3-0, il tecnico rossonero si trova ora in bilico tra presente e futuro, improvvisamente con un punto di domanda che quattro mesi fa sarebbe parso grottesco. Eppure oggi è così e allora, perchè non prendere in considerazione l’ipotesi Inzaghi come eventuale sostituto? La risposta è sopra riportata: a breve la firma con la Lazio.