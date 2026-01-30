News
Lazio Genoa 3-2: Cataldi nel finale regala tre punti pesantissimi a Sarri. Il resoconto del match
Una partita infinita, carica di tensione e colpi di scena, ha aperto la 23ª giornata di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri ritrova la vittoria battendo il Genoa per 3-2, grazie a un calcio di rigore trasformato da Danilo Cataldi al centesimo minuto di gioco, proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto.
Lazio Genoa 3-2, la cronaca: un primo tempo tattico, una ripresa di fuoco
Il match dell’Olimpico ha vissuto due fasi diametralmente opposte:
- Primo tempo bloccato: La Lazio parte forte e al 6′ sfiora il vantaggio con un’azione Isaksen-Taylor, ma il pallonetto dell’olandese viene respinto e Basic spreca la ribattuta. Il Genoa risponde al 12′ con Frendrup, ma Provedel è attento. Si va al riposo sullo 0-0.
- Uno-due biancoceleste: Nella ripresa la gara esplode. Al 56′ Pedro sblocca il risultato su rigore (fallo di mano di Martin). Pochi minuti dopo, al 62′, Kenneth Taylor trova il suo primo gol in Italia con un piatto preciso su assist di Isaksen.
- La rimonta del Grifone: La squadra di De Rossi non molla. Al 67′ Malinovskyi accorcia su rigore (concesso per tocco di mano di Gila). Al 75′ arriva il pareggio di Vitinha, lesto a ribadire in rete dopo un palo clamoroso colpito da Malinovskyi direttamente da calcio d’angolo.
- Epilogo al 100′: In pieno recupero, un altro tocco di mano, stavolta di Ostigard, porta Zufferli al VAR. Al 100′ Cataldi è glaciale dal dischetto: palla in rete e primo successo casalingo del 2026 per la Lazio.
Curiosità tattiche
La Lazio ha dovuto rinunciare all’ultimo a Zaccagni per un problema addominale, lanciando Daniel Maldini titolare come centravanti. Per il Genoa, l’esordio di De Rossi sulla panchina rossoblù all’Olimpico si macchia di una sconfitta beffarda proprio nel finale, nonostante una prova di grande carattere.