Lavecchia su Milan-Juve: «I rossoneri hanno più identità dei bianconeri». Le parole dell’ex calciatore sulla sfida di domenica

Luigi Lavecchia ha analizzato ai microfoni di SportItalia la sfida tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole:

«Paraddossalmente il Milan ha più identità della Juventus nononstante gli stavolgimenti dell’estate, è stato bravissimo Pioli in questo: nonostante la sconfifta nel derby la squadra ha saputo compattarsi, grazie anche all’abilità del tecnico. I rossoneri devono puntare sul loro attacco stellare, contro una difesa rimaneggiata come quella della Juve. Allegri non deve perdere: da questa presupposto, il tecnico bianconero dovrà impostare questa partita. La Juve è in difficoltà a causa di situazioni non facili da gestire: Pogba, Fagioli… Non è semplice riuscire a mantenere la concentrazione necessaria».