Lautaro Martinez pericolo numero uno per il Milan di Allegri: la statistica sull’argentino preoccupa il Diavolo

Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter rappresenta il pericolo numero umo per il Milan di Massimiliano Allegri: il dato non mente

Il Derby della Madonnina di domani sera sarà una partita storica per Lautaro Martínez in più di un senso. L’attaccante argentino, con nove gol realizzati in 20 sfide contro il Milan in tutte le competizioni, è a un passo da un traguardo leggendario.

Secondo le statistiche Opta, Lautaro potrebbe diventare solo il 7° giocatore nella storia a raggiungere la doppia cifra di reti nel Derby. La lista dei campioni è illustre: Shevchenko (14), Meazza (13), Nordahl e Nyers (entrambi 11), Ibrahimovic e Candiani (entrambi 10).

Guardando alla storia dell’Inter, solo due miti hanno fatto meglio di lui contro i rossoneri: Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11).

Inoltre, la sfida di domani sera segnerà la 350ª presenza di Lautaro Martínez con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Un traguardo importantissimo che il “Toro” vorrà celebrare entrando nella storia dei marcatori del Derby.

