Connect with us

News

Lautaro Martinez spauracchio del Milan di Allegri: spunta il retroscena legato al centravanti argentino

News Settore giovanile

Settore Giovanile Milan, fine settimana ricco di impegni: il programma completo in casa rossonera

News

Inter Milan, vertice in Prefettura pre derby: Viola e il plauso alle società ma stop ai biglietti omaggio. L’impegno per le Curve pulite continua

News

Derby da record: Inter Milan supera gli 8 milioni di incasso, mai così alto in Serie A. Coreografia ufficiale e vertice sicurezza

News

Leao sfida Lautaro Martinez: derby infuocato, il portoghese vuole trascinare i rossoneri in vetta alla classifica

News

Lautaro Martinez spauracchio del Milan di Allegri: spunta il retroscena legato al centravanti argentino

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Lautaro Cagliari Inter 2

Lautaro Martinez è lo spauracchio del Milan di Massimiliano Allegri in vista del derby di domani sera a San Siro: il retroscena

La vigilia del Derby di Milano è carica di tensione, con l’Inter che non nasconde la sua fame di vittoria e la voglia di sfruttare il momento delicato del rivale.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la convinzione nerazzurra è rafforzata da una supremazia storica che precede i recenti successi. Prima dei disastri che hanno segnato l’ultimo anno della gestione Inzaghi al Milan, i rossoneri venivano infilzati con regolarità, registrando neanche una vittoria su 5 sfide contro l’Inter.

Questa tendenza brucia ancora sulla pelle dei giocatori, in primis il capitano Lautaro Martinez, che ha ribadito ai compagni la posta in gioco. L’occasione di far precipitare il Milan a -5 in classifica è considerata “troppo ghiotta” per non essere colta. Una vittoria varrebbe dunque triplo: punti in classifica, supremazia cittadina e un vantaggio psicologico cruciale per la corsa Scudetto.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.