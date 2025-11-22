Lautaro Martinez spauracchio del Milan di Allegri: spunta il retroscena legato al centravanti argentino

Lautaro Martinez è lo spauracchio del Milan di Massimiliano Allegri in vista del derby di domani sera a San Siro: il retroscena

La vigilia del Derby di Milano è carica di tensione, con l’Inter che non nasconde la sua fame di vittoria e la voglia di sfruttare il momento delicato del rivale.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la convinzione nerazzurra è rafforzata da una supremazia storica che precede i recenti successi. Prima dei disastri che hanno segnato l’ultimo anno della gestione Inzaghi al Milan, i rossoneri venivano infilzati con regolarità, registrando neanche una vittoria su 5 sfide contro l’Inter.

Questa tendenza brucia ancora sulla pelle dei giocatori, in primis il capitano Lautaro Martinez, che ha ribadito ai compagni la posta in gioco. L’occasione di far precipitare il Milan a -5 in classifica è considerata “troppo ghiotta” per non essere colta. Una vittoria varrebbe dunque triplo: punti in classifica, supremazia cittadina e un vantaggio psicologico cruciale per la corsa Scudetto.

