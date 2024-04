Nava racconta il rapporto con Maignan: «Ci capiamo meglio degli altri, ha fatto questo per me»

Lapo Nava, giovane portiere del Milan, si è raccontato ai microfoni ufficiali del club. Ecco cosa ha detto sul rapporto con Maignan

LE PAROLE – «Io e Mike abbiamo un rapporto diverso rispetto agli altri portieri, io parlo francese quindi riusciamo a capirci meglio. Mi ha preso sotto la sua ala e mi ha dato molti consigli. Quello che vorrei dire a mio padre è che quello fatto fino ad ora non lo faccio per lui ma per me stesso, vorrei dirgli ce l’ho fatta, ci sono arrivato anche io».