Fonseca Milan, Nosotti STA coi rossoneri: «Non è uno sprovveduto! Scelta CORRETTA dimostrata da questo aspetto»

Intervenuto a Sky, Marco Nosotti, noto giornalista, ha commentato in questi termini il possibile arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan:

PAROLE – «La Roma di Fonseca non giocava male e dopo lo Shakhtar e in Francia ha avuto una fase difensiva rispettabile. Non è uno sprovveduto di calcio. Dopo la Roma ha lavorato sempre per posizioni di vertice. Al Lille ha fatto bene e il Marsiglia vuole ricostruire e voleva lui».