Chiesa Milan, Ibrahimovic PIOMBA sull’esterno! Primi contatti, lo svedese SOGNA il colpo

Chiesa-Milan, Ibrahimovic piomba sull’esterno della Juve: primi contatti, l’italiano può lasciare i bianconeri a giugno. I dettagli

Come riportato da Eleonora Trotta, nota giornalista, il calciomercato Milan è piombato su Federico Chiesa, esterno della Juve che potrebbe lasciare i bianconeri in estate visto il contratto in scadenza a giugno del 2025.

I rossoneri devono battere la concorrenza della Roma con l’ex calciatore della Fiorentina che prima di prendere una decisione definitiva vorrà avere un confronto col nuovo tecnico dei bianconeri, probabilmente Thiago Motta.