Milan Roma, oggi le convocazioni di Bonera: Theo e Leao in dubbio, quattro big già certi di non salire sull’aereo per Perth. I dettagli

Il campionato del Milan è finito ieri sera, ma non si può dire altrettanto della stagione. I rossoneri infatti venerdì voleranno a Perth, in Australia, per affrontare la Roma in amichevole.

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi Bonera farà le convocazioni tenendo conto di infortuni, impegni extra e stato di forma soprattutto per chi continuerà la stagione in nazionale. Maignan è indisponibile, Pulisic non partirà perchè impegnato in altre iniziative commerciali. Esentati anche Kjaer e Giroud, mentre Theo e Leao sono in dubbio.