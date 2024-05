Florenzi saluta Pioli, il messaggio del terzino: «Grazie per tutto quello che hai dato al Milan» – FOTO

Florenzi saluta Pioli, il messaggio del terzino: «Grazie per tutto quello che hai dato al Milan». Le parole del giocatore rossonero sui social

Alessandro Florenzi ha ringraziato e salutato Stefano Pioli attraverso un post sui social al termine della partita tra Milan e Salernitana. Ecco le parole del terzino rossonero:

PAROLE – «GRAZIE MISTER! Grazie per tutto quello che hai dato al Milan, al gruppo e a me. Grazie all’uomo prima dell’allenatore, che pochi conoscono, e che ho avuto il privilegio di vivere da vicino. In bocca al lupo per le nuove tappe della tua vita! Grazie Mister…».