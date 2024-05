Sacchi sincero: «Mi aspettavo questo allenatore per il Milan». Poi parla così di Fonseca: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Fonseca, promesso sposo del Milan. Le sue parole.

SACCHI – «Sono sincero: mi aspettavo un nome più importante. O perlomeno, siccome sono italiano, speravo che i dirigenti scegliessero un allenatore di casa nostra. Ha allenato la Roma sì, ma non ha incantato. Fonseca è stato molto bravo in Ucraina, dove ha guidato lo Shakhtar Donetsk e ha vinto tre campionati consecutivi. In Francia ha collezionato un quinto e un quarto posto, non risultati eccezionali. Da bocciare? Non esageriamo. Una scelta da valutare attraverso il lavoro e la proposta di gioco che sarà offerta al pubblico. A Fonseca va dato il tempo necessario per assemblare la squadra. Non si devono avere pregiudizi. Io sarò il primo ad applaudirlo se il Milan divertirà e dimostrerà di essere una squadra coraggiosa, moderna, europea»