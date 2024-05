Mercato Milan, la STRATEGIA sorprende: c’entra Fonseca, cosa ha deciso il club

Mercato Milan, strategia decisa da parte del club rossonero: molti acquisti per consegnare a Fonseca una squadra competitiva

Come riportato da Sky, il calciomercato Milan della prossima estate si preannuncia decisamente scoppiettante. La strategia del club rossonero è chiara: regalare a Paulo Fonseca quei rinforzi necessari per ambire allo scudetto e disputare un’ottima Champions League.

La proprietà sa che i tifosi non vedono di buon occhio il mister portoghese e dunque vogliono far ritrovare fiducia alla piazza con una sessione in linea con le ambizioni più volte manifestate dai tifosi.