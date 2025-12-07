Landucci talismano del Milan: a Torino tocca ancora al vice di Allegri. I precedenti sorridono al Diavolo

Landucci, a Torino tocca ancora al vice di Massimiliano Allegri, squalificato dopo l’espulsione con la Lazio. I precedenti sorridono ai rossoneri

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non sarà in panchina a guidare la squadra rossonera nel posticipo di domani sera contro il Torino, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico siederà in tribuna a causa del cartellino rosso rimediato nel concitato finale della precedente gara contro la Lazio.

L’espulsione è stata comminata dall’arbitro Collu, dopo che Allegri, mentre si recava al VAR per valutare un tocco di mano di Pavlovic, gli aveva rivolto la «frase incriminata»: «Quando ci sei tu succede sempre un casino». Rosso diretto e squalifica automatica, come riporta Calciomercato.com.

Landucci, precedenti positivi

Sarà ancora una volta il vice Marco Landucci a guidare il Milan in campo contro i granata. Questa è la seconda volta in campionato (la terza in totale, contando anche la Coppa Italia) che Landucci assume la responsabilità della panchina in assenza di Allegri, e il precedente in Serie A è assolutamente incoraggiante. Landucci, infatti, era già in panchina lo scorso 20 settembre in occasione di Udinese-Milan, match terminato con un secco 3-0 in favore dei rossoneri. In quell’occasione, l’assenza di Allegri era dovuta all’espulsione rimediata contro il Bologna, seguita alle proteste per un rigore concesso e poi revocato per un contatto tra Freuler e Nkunku.

Marco Landucci può vantare anche altri precedenti vincenti in Coppa Italia, dove ha sostituito Allegri in entrambi i turni stagionali – contro Bari (2-0) e Lecce (3-0) – a causa di una squalifica ereditata dai tempi della Juventus per l’espulsione nella finale vinta contro l’Atalanta nel 2024. Il bilancio di Landucci è, al momento, di tre vittorie su tre.