Espulsione Allegri, stangata del Giudice Sportivo: un turno di stop e doppia maxi multa. Salta la sfida contro il Torino

Espulsione Allegri, tecnico rossonero fermato per un turno dopo il caos nel finale con la Lazio: punito l’atteggiamento verso l’arbitro. Multa anche alla società

L’appendice disciplinare della tredicesima giornata di Serie A porta in dote notizie poco confortanti per il Milan e per il suo allenatore, confermando i timori della vigilia. Le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo, diramate poche ore fa, hanno sancito lo stop forzato per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, protagonista di un finale incandescente nella sfida vinta contro la Lazio, è stato fermato per un turno e non potrà quindi sedere in panchina nel prossimo delicato impegno di campionato, previsto per lunedì sera in casa del Torino. Oltre alla squalifica sportiva, per l’allenatore rossonero è scattata anche una pesante sanzione economica: un’ammenda di 10 mila euro.

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a interpretazioni e ricostruisce minuziosamente l’accaduto che ha portato al provvedimento.

SQUALIFICA E MOTIVAZIONI – «Per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una “on field review”, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria».

Il conto presentato dal Giudice Sportivo al club di via Aldo Rossi non si ferma però alla sola guida tecnica. È stata infatti comminata un’ulteriore multa di 5 mila euro direttamente alla società Milan. La sanzione punisce il comportamento intemperante di alcuni sostenitori rossoneri che, durante il secondo tempo, hanno lanciato nel recinto di gioco tre bottigliette di plastica, due bicchieri semipieni e un accendino. Una giornata nera sul fronte disciplinare che costringerà la squadra a compattarsi ulteriormente per affrontare la trasferta granata senza il proprio condottiero a bordo campo.

