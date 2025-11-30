Espulsione Allegri, spunta il retroscena a fine partita: squalifica comunque inevitabile? La situazione

Espulsione Allegri, a fine partita il tecnico livornese ha fatto i complimenti all’arbitro Collu ma la squalifica per una giornata sarà inevitabile

Nonostante le parole distensive e l’appello lanciato ai giornalisti affinché venga allentata la pressione sugli arbitri, Massimiliano Allegri non riuscirà ad evitare la squalifica. Il tecnico rossonero, espulso nel concitato finale di Milan-Lazio, dovrà scontare un turno di stop. La conferma arriva da Carlos Passerini sul Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Espulsione Allegri, si va verso una giornata di squalifica

Secondo le indiscrezioni, la sanzione non dovrebbe essere più di una giornata, ma è sufficiente per creare un problema alla guida tecnica del Milan in un momento cruciale del campionato. La conseguenza diretta è che Allegri salterà la trasferta di lunedì 8 dicembre contro il Torino di Baroni. L’assenza in panchina del tecnico livornese è sempre pesante, considerando il suo ruolo centrale nella gestione emotiva e tattica delle partite, specialmente lontano da San Siro.

Contro la squadra di Baroni, dunque, la panchina rossonera sarà affidata al vice Landucci, che dovrà gestire i subentri e le decisioni cruciali a bordocampo. L’auspicio è che la squadra dimostri la stessa compattezza e lo stesso spirito combattivo visto contro la Lazio per portare a casa i tre punti. La partita contro il Torino sarà fondamentale per mantenere la vetta della classifica e il distacco dalle inseguitrici.